معلنة استرداد استرداد مبلغ 96 مليون يورو مهربة لمالطا.. النيابة العامة تكشف عن واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي في العقد الماضي

كشف مكتب النائب العام الصديق الصور، عن تفاصيل التحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي، من “الأموال العمومية المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني؛ وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له؛ وغسل هذه المتحصلات من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال سنة 2010، باتخاذ نشاطهم لطابع عبر وطني، راموا من خلاله تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها”.

النائب العام، وفي إيجاز صحفي نشره عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، طالعته “ليبيا الحدث” قال: “أصدرت سلطة التحقيق الليبية قراراً يقضي بتتبع الأموال العمومية التي كانت محلاً لأنماط غسل الأموال بعد الاستيلاء عليها، من خلال إصدار أمر بالحجز عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها، بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر الحجز والتجميد الصادرة عنها وفقاً للنظام الداخلي، ووإعمالا لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات و الجريمة المنظمة المبرمة بين دولة ليبيا وبين جمهورية مالطا ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؛ وعلى الأخص الأحكام المقررة في المواد ذوات الأرقام ،17 ،20،23،31،46،51،52،53،54،55،57 ؛ وقواعد القانون الدولي ؛ ومبادئ العدالة”.

وتابع: “طلبت النيابة العامة في تاريخ سابق؛ من النائب العام لجمهورية مالطا؛ إنفاذ أمرها غير المباشر بحجز متحصلات الجريمة وتجميدها ؛ والانتهاء إلى الأمر بمصادرتها من الجهات المعنية بتنفيذ طلب المساعدة القضائية في جمهورية مالطا؛ وفق الأساس الوقائعي للاعتقاد بأن الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين طرف مصرف فاليتا ؛ هي أموال عمومية أودعت في الحسابات بعد الاستيلاء عليها”.

وأضاف: “كما لجأت النيابة العامة، في تاريخ سابق، إلى اتخاذ تدابير الاسترداد المباشر للموجودات محل الجريمة؛ التي تبين وجودها في جمهورية مالطا وفقاً لآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي لأغراض المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها”.

وتابع: “وطالع القضاء في جمهورية مالطا؛ الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات؛ فاستجاب إلى مطلوب استرداد مبلغ 96 مليون يورو؛ تعمد الجناة تحويلها إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية”.