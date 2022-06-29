مالية البرلمان تبحث مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط

عقد رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب ” عمر تنتوش ” ، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 154 لسنة 2021، بشأن متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بحضور وزارتي التخطيط والمالية، وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب ما بينت منصة “حكومتنا” أن الاجتماع خصص لمتابعة المصروفات الفعلية للمؤسسة، ومعالجة الأوضاع المالية للعاملين، وتسوية الالتزامات القائمة عليها، وتنفيذ الخطة التطويرية.

وقد تم الاتفاق، على إصدار تفويض نصف سنوي، للخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط، خلال الأسبوع القادم.