عبد العزيز: أكبر كارثة على ليبيا هو باشاغا ووجوده خطر على المنطقة الغربية

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين ” محمود عبد العزيز ” إنه اجتمع بمن وصفهم بـ”أسود فبراير” وتواصل معهم، حيث أبدوا استعدادهم لساعه الصفر الذين يرونها قد اقتربت لاقتلاع كل الموجودين في المشهد ومحاسبتهم، منوهًا إلى أنه لن يسلم من المحاسبة أي شخص تأمر على الشعب من سبتمبر إلى فبراير.

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة لعبد العزيز أشار فيها إلى أن فتحي باشاغا يشبه الفاغنر بالقوات التركية المسلمة التي جاءت باتفاقية بين دولتين. بحسب قوله.

وموجهًا حديثه لباشاغا قائلًا: “ما الذي ممسوك عليك لتنحدر لهذا المستوى أم أن هذا أصلك ونحن لا نعرفك؟ ما هذا السفه والعته والانحدار؟ وفقآ لتصريحاته”.

كما ادعى أن “أكبر كارثة على ليبيا هو باشاغا؛ لأن المخابرات المصرية تمكنت من شرق ليبيا منذ 2014 والآن وجود باشاغا ومؤيدوه هو أخطر شيء على الغرب الليبي، ادعوا الغرب الليبي ألا يتوجهوا للشرق ليتفاهموا هم مع المصرين ويصفون بعضهم. تم تهجير إخواننا وأهلنا وخيرة المنطقة الشرقية من الناس الفاعلة والعلماء وحفظة القرآن. وفقآ لقوله ”.