معلنةً إغلاق جميع المداخل الغربية للمدينة.. المجموعات المسلحة بمصراتة: صبرنا نفذ وحكومة الدبيبة تنفق الأموال على التشكيلات المسلحة الأخرى

أعلنت المجموعات المسلحة بمصراتة، إغلاق جميع مداخل مصراتة الغربية حتى تنفيذ مطالبهم، مشيرين إلى أن الإغلاق جاء بسبب إخلاف عهود الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وعدم جديتها في تعويضها.

المجموعات المسلحة، وفي بيان لها تابعته “ليبيا الحدث”، قال: “صبرنا نفد وقد نرى حكومة الدبيبة تنفق الأموال هنا وهناك على التشكيلات المسلحة الأخرى، وهي لم تقم بحلحلة أبسط وأولى مشكلات الدولة وهي الكهرباء”.

وتابعت: “لا يخفى على أحد صبرنا طيلة السنتين الماضيتين دون حل يذكر من جانب الحكومة لإنهاء هذه المشكلة، وغلق جميع مداخل مصراتة الغربية مستمر حتى الاستجابة لجميع مطالبنا وإيفاء جميع مستحقاتنا وتعوض دون إنقاص”.