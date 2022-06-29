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أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الدورة الرابعة للبرلمان الأفريقي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شارك أعضاء من مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الأفريقي والنواب هم ” يوسف الفاخري و صالح قلمة و سالم قنان و عبدالقادر حسن وأسماء الخوجة ” في أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الخامس للبرلمان الأفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب افريقيا.

كما أدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة اليمين القانونية ممثلةً لمجلس النواب الليبي في البرلمان الأفريقي.

كما ستشهد الدورة انتخاب مكتب البرلمان الأفريقي الجديد

ومن الجدير بذكره، أن أعمال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الخامس تنعقد ما بين 27 يونيو إلى 2 يوليو للعام الحالي .

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أعضاء من مجلس النواب الدورة الرابعة للبرلمان الأفريقي

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صحيفة الساعة 24

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