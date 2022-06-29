الصافي يعلن: سيتم توقيع التوافقات التي توصل لها رئيسي مجلس النواب والدولة

قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، توصلا في اجتماع اليوم لعدد كبير من التوافقات فيما يتعلق بالمسار الدستوري والوثيقة الدستورية، سيجري توقيعها غدًا في جنيف.

الصافي، وفي تصريحات صحفية من جنيف، الثلاثاء، أضاف: “أن رئيسي مجلس النواب والدولة يقدران أن الأوضاع لا تحتاج لإطالة الخلافات، مؤكدًا عقد مؤتمر صحفي غدًا الأربعاء لتوقيع التوافقات التي توصل لها رئيسي مجلس النواب والدولة، والتي تشمل المناصب السيادية والوثيقة الدستورية والتأكيد على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي حتى موعد عقد الانتخابات”.

وأضاف أن إعلان التوافقات الأربعاء “سيفرح كل الليبيين، لأنه سيُنهي الفرقة والانقسام والخلاف”.