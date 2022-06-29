ليبيا الان

بلدية العجيلات: نطالب شركة الكهرباء بالمساواة في طرح الأحمال

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر المجلس التيسيري لبلدية العجيلات انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستمرار وازدياد عملية طرح الأحمال داخل المدينة لدرجة وصلت إلى 15 ساعة في اليوم.

وذكر المجلس التيسيري لبلدية العجيلات، في بيان له عبر صفحته بفيسبوك، «يستنكر المجلس التيسيري لبلدية العجيلات انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستمرار وازدياد عملية طرح الأحمال داخل المدينة».

واعتبر أن وصول عملية طرح الأحمال التي وصلت إلى 15 ساعة يوميا يدل على عدم وجود مساواة في طرح الأحمال في مدينة العجيلات عن باقي المدن، مطالبا الشركة العامة للكهرباء بالتوزيع العادل لطرح الأحمال بين كافة المدن دون تمييز.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك