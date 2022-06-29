بلدية العجيلات: نطالب شركة الكهرباء بالمساواة في طرح الأحمال

استنكر المجلس التيسيري لبلدية العجيلات انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستمرار وازدياد عملية طرح الأحمال داخل المدينة لدرجة وصلت إلى 15 ساعة في اليوم.

وذكر المجلس التيسيري لبلدية العجيلات، في بيان له عبر صفحته بفيسبوك، «يستنكر المجلس التيسيري لبلدية العجيلات انقطاع التيار الكهربائي المتكرر واستمرار وازدياد عملية طرح الأحمال داخل المدينة».

واعتبر أن وصول عملية طرح الأحمال التي وصلت إلى 15 ساعة يوميا يدل على عدم وجود مساواة في طرح الأحمال في مدينة العجيلات عن باقي المدن، مطالبا الشركة العامة للكهرباء بالتوزيع العادل لطرح الأحمال بين كافة المدن دون تمييز.