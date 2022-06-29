توزيع صكوك منحة “تيسير الزواج” لذوي الاحتياجات الخاصة في سرت

باشرت لجنة مكلفة من فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بسرت في تسليم الصكوك المصرفية المالية للمستفيدين من منحة صندوق دعم الزواج لفئة دوي الاحتياجات الخاصة ببلدية سرت.

وقال مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل إن مراسم اجراءات تسليم الصكوك المصرفية لمستحقيها حضرها رئيس الفرع الشؤون الاجتماعية (مكلف) ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالفرع (مكلف) ورئيسة قسم التنمية الأسرية بالفرع وفريق العمل المكلف باستلام المستندات وتسليم الصكوك لمستحقيها، وعدد من الموظفين، واوضح أن عدد المستفيدين من منحة صندوق دعم الزواج (32) مستفيدا ومستفيدة ببلدية سرت وأن قيمة الصك المصرفية عشرون ألف دينار.