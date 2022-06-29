حميد الصافي: اليوم عقيلة والمشري يعلنان الاتفاق على سلطة بقيادة باشاغا

أكد حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أنه من المقرر أن يوقع اليوم الأربعاء كل من المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة على مسودة واحدة واتفاقات لا مثيل لها.

وقال «الصافي»، في تصريحات متلفزة رصدتها «الساعة 24» أن اليوم الخميس سيكون هناك إعلان عن توافق كبير بين مجلسي النواب والدولة لا مثيل له وذلك ضمن في محادثات جينف

وأضاف أن «الطرفين وصلا إلى حد الاقتناع من ضرورة تقديم تنازلات، حيث إن الاتفاق المبرم ليبي ليبي لا مثيل له وعلى كثير من النقاط».

ولفت إلى إن عقيلة والمشري سيعقدان مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للإعلان عن نقاط الاتفاق ومنها الاتفاق على سلطة عن سلطة موحدة بقيادة فتحي باشاغا المكلف من مجلس النواب.

وأشار إلى أن توزيع السلطة الموحدة بقيادة باشاغا سيكون بتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، لافتا إلى أنه بعد توفير الخدمات للمواطنين نستطيع عقد الانتخابات لكن استمرار معاناة المواطنين تجعلهم يعكفون عنها.