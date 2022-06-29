كتائب المنطقة العسكرية الوسطى: إغلاق مداخل مصراتة الغربية حتى تحقيق الدبيبة لمطالبنا 

أعلنت القوات المساندة لكتائب المنطقة العسكرية الوسطى، إغلاق جميع مداخل مدينة مصراتة الغربية حتى تستجيب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لجميع مطالبهم دون إنقاص.

وذكرت القوات المنضوية تحت عملية بركان الغضب وكتائب القوات الثالثة، في بيان مرئي رصدته «الساعة24»، «نعلن أننا قد أغلقنا مداخل مدينة مصراتة الغربية لما رأيناه من إخلاف العهود من طرف حكومة الوحدة الوطنية وعدم جديتها في تعويض أضرار الكتائب المعنية».

وأضافت «صبرنا حتى نفد صبرنا وقد نرى الحكومة تنفق الأموال هنا وهناك على التشكيلات المسلحة الأخرى دون أن تقوم بحلحلة أبسط وأولى مشكلات الدولة وهي الكهرباء، وأنه لا يخفى على أحد صبرنا طيلة السنتين الماضيتين دون حل يذكر من جانب الحكومة لإنهاء هذه المشكلة».

واختتمت بالقول «يستمر غلق جميع مداخل مصراتة الغربية حتى تستجيب حكومة الوحدة الوطنية لجميع مطالبنا وإيفاء جميع مستحقاتها وتعوض أضرارانا دون إنقاص».