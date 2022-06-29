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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 29 يونيو 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 29 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية بوجه عام مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس.
الرياح: جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على اغلب مناطق الساحل.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-40)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (41-45)مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على أقصي الساحل الشرقي.
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-34) مْ، وما بين (36-40) مْ على الخليج والدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41-46)مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (83-41) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:19)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية التنبو الاربحاء ليوم 26 27 35 36 36 المدينة (م(اليوم) 25 27 27 29 43 29 الزنتان 30 29 29 27 44 43 28 39 29 44 36 36 37 28 24 23 29 31 السحب بعض 30 23 24 30 24 22 23 صافية 29 30 29 ظهور ظهور درنة طبرق هون 23 29 30 السحب بعض السماء صافة السما السماء 46 42 42 ظهور اوباری 27 28 ظهور صافية السماء مرزق صافية السماء صافة غات السماء 25 السحب بعض ظهور السماء السماء صافية 28 39 38 39 39 38 الجغبوب السرير تازربو 24 24 25‏'‏

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