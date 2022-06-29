درجات حرارة مرتفعة في أغلب مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق الغربية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية بوجه عام مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس.

والرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على اغلب مناطق الساحل.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-40)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (41-45)مْ على الدواخل.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة على أقصي الساحل الشرقي.

والرياح شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34) مْ، وما بين (36-40) مْ على الخليج والدواخل.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (41-46)مْ.

وفي الواحات- السرير- تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (83-41) مْ.