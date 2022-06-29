الشاطر: التوجه إلى انتخابات رئاسية منزلق خطير سيصبّ البنزين على النار

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة، أن التوجه إلى انتخابات رئاسية منزلق خطير سيصبّ البنزين على النار، على حد قوله.

وقال الشاطر في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “التوجه إلى انتخابات رئاسية في هذه الظروف التي يغيب فيها دستور مستفتى عليه منزلق خطير سيصب البنزين على النار”، وفقا لزعمه.

وأضاف “نحذر من هذه الخطوة التي تلبي عطش أفراد للاستيلاء على الحكم باسم الشرعية”، بحسب وصفه.

وتابع “أؤيد انتخابات تشريعية فقط تعمل على إنهاء الأجسام الحالية لإقرار دستور دائم”، على حد ادعائه.