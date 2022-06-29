وفد من مجلس النواب يصل إلى أذربيجان

وصل وفد مجلس النواب الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” وضم الوفد عضو مجلس النواب “الصديق مفتاح رمضان ” إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تحت عنوان “دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة”.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر انتخاب رئيس وثلاثة نواب للرئيس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، كما سيتم اعتماد إعلان باكو والنظام الاساسي بشأن طرق عمل الشبكة البرلمانية وكذلك اعتماد الشعار والعلم الرسميين للشبكة البرلمانية.

الجدير بالذكر بأن أعمال مؤتمر باكو ستتواصل على مدى يومين.