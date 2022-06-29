الارصاد: درجات الحرارة مرتفعة على اغلب المناطق الغربية.. وهذا موعد تراجعها

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على أغلب المناطق الغربية حيث تتراوح ما بين (36 – 41) مْ على معظم المناطق الممتدة من رأس أجدير إلى الخليج مع تراجع في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية بسبب تأثير نسيم البحر.

ووفقا للتقرير تتراوح ما بين(41 – 46) مْ على مناطق الدواخل والجنوب الغربي، بينما تكون معتدلة نسبياً على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي حيث تتراوح ما بين (29 – 31) مْ.

ومن المتوقع وفقا للتقرير تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي من يوم الأحد القادم .

وفي تقرير سابق اشارت الارصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تستمر مرتفعة على مناطق الغرب إلى آخر الأسبوع لتبدا فى التراجع التدريجي بداية الاسبوع القادم اما الشرق الليبي لا تغير يطرأ على درجات الحرارة شمالا وجنوبا، كل ذلك بمشيئة الله وعلمه.