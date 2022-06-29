قزيط: لقاء «عقيلة والمشري» لن يحسم أزمة المسار الدستوري

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، أن لقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لن يحسم أزمة المسار الدستوري والمواد الخلافية الخاصة بالتعديل الثاني عشر.

وقال قزيط في تصريحات صحفية: “أي حلول سيتم التوصل إليها، ستظل اجتهاد رؤساء حتى يتم تأييدها من قبل المجلسين في جلسة رسمية”.

وأضاف “البيان الخماسي الدولي الأخير والذي جاء بالتشاور مع البعثة الأممية والمستشارة الأممية، ستيفاني ويلياميز يؤكد أنه ربما كانت هناك خطة بديلة حال فشل لقاء «عقيلة-المشري»، لكن لم تتضح معالمها أو محاورها بعد”.