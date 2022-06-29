جرى انتشال 20 جثة من سيارة على بُعد 310 كيلومترات جنوب مدينة الكفرة تجاه دولة تشاد، على ما أعلن، الأربعاء، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي.

ورجّح علي في بيان مقتضب، تعرُّض السيارة لعطل فني وسط الصحراء حيث وُجدت دون أي آثار على حادث. وأشرف على عملية الانتشال فريق من النيابة العامة وقسم الضبط القضائي بمركز شرطة الكفرة.

– قوات «الدعم السريع» السودانية: إنقاذ ليبي مسن ضل طريقه في الصحراء

ومطلع العام الجاري، قضت عائلة سودانية بعدما تاهت في الصحراء جنوب مدينة الكفرة.

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

انتشال 20 جثة وسط الصحراء جنوب الكفرة، 29 يونيو 2022. (جهاز الإسعاف والطوارئ)