من جنيف.. بوشاح: الوثيقة المتوافق عليها مبدئيًا تضمنت شروط الترشح لانتخابات الرئاسة ونظام الحكم

ليبيا – أكد عضو جماعة الاخوان عمر بوشاح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري توافقهم مبدئيًا في جنيف على وثيقة دستورية سيوقعها رئيسا المجلسين الجمعة بعد اعتمادها.

بوشاح قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: إن الوثيقة ستتضمن موعدًا واضحًا للانتخابات وخارطة طريق بشأن المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت توافقات بشأن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وملفي الحكم المحلي ونظام الحكم.

وأشاد في الختام بتنازلات رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري للوصول إلى تفاهم تاريخي نحو إنهاء الأزمة.

