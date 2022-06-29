“الدبيبة” يشارك داخليته في إطلاق مشروع إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا

شارك رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء في ورشة عمل نظمها مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تحت عنوان “التحول الرقمي بوزارة الداخلية لم يعد خيارا”.

وأوضح حساب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، في بيان على فيسبوك، أنه كان في استقبال الدبيبة وزير داخليته خالد مازن، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وأشار البيان، إلى أنه في بداية الورشة قدم المركز، عروضا ضوئية للمشاريع التي تم تنفيذها والأخرى الجارية، والتي تساعد في إدخال التقنية لعمل إدارات الوزارة، والجهات التابعة وأهمها جهاز المباحث الجنائية.

وخلال كلمته وجه الدبيبة، مراكز المعلومات والتوثيق، بكافة الوزارات والجهات إلى ضرورة التعاون للقيام بالأدوار المناطة بهم، وإدخال التقنية في العمل الإداري والفني ومواكبة التطور في هذا المجال.

كما أطلق الدبيبة ومازن عددا من المشروعات التقنية التي تم إنجازها بالوزارة، كإصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا، ومنظومات أخرى تخص مُنتسبي الوزارة.