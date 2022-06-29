مجموعة السبع: نحثّ على الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا

حثت قمة مجموعة الدول السبع، على الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدامه كأداة للمواجهة السياسية.

وقال البيان الختامي للقمة: “نذكّر بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة وسلطة نيابية موحدة”.

وأضاف البيان “نؤكد على استمرار الحاجة إلى الالتزام الكامل باتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وتابع “يجب إحراز تقدم في العدالة والمساءلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي وأزمة اللاجئين والمهاجرين”.