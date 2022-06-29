مصلحة المطارات تشارك في ندوة حول السلامة الجوية والأمن السيبراني

شارك فود من مصلحة المطارات الليبية في الندوة التي تنظمها شركة Honeywell المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني ومجال سلامة الجانب الجوي والمُقامة في جمهورية مصر خلال الفترة من 27 إلى 28 من شهر يونيو الجاري.

ومثل مصلحة المطارات الليبية في الحضور مدير إدارة التخطيط والتنظيم ومدير مكتب الإعلام والتواصل ومختصين بإدارة التجهيزات والمعدات.

وتهدف جلسات الندوة إلى المساعدة في تعزيز السلامة والأمن والكفائة التشغيلية بالمطارات، والاطلاع على حلول الجانب الأرضي منها تكامل الأنظمة بشكل عام وبناء وتحسين كفاءة التشغيل والسايبر سكيوريتي والاستدامة والأمن المتكامل كذلك حلول الجانب الجوي.