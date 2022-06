ليبيا – أكد مساعد مدير عام الشركة العامة للكهرباء صلاح الخفيفي رفع زيادة تزويدات الغاز الطبيعي لمحطات التوليد بالجانب الشرقي إلى 30 مليون قدم.

الخفيفي نوه في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء إلى أن رفع التزويد الذي قامت به الشركة أمس الثلاثاء سينتج عنه رفع القدرة الإنتاجية وتخفيف ساعات طرح الأحمال.

وأشار إلى أنه تم ربط مع شبكة الكهرباء المصرية بما يغذي منطقة طبرق فقط، أما باقي المدن الممتدة حتى القبة غربًا ما زالت قيد الانتظار من الجانب المصري.

The post الخفيفي: تم الربط مع شبكة الكهرباء المصرية لتغذية منطقة طبرق فقط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية