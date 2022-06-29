الميهوب: نحذر دول الجوار من العبث بمناطقنا الحدودية

أكد عضو مجلس النواب، طلال الميهوب، أن “الحدود بين ليبيا ودول الجوار مرسومة وموثقة، ومحددة من قبل الأمم المتحدة، ولا يمكن العبث بها من قبل أي دولة، ومحاولة إزاحة أي علامات حدودية، وهو أمر مستهجن ومرفوض”.

وقال «الميهوب»، في تصريح صحفي، إننا “نحذر دول الجوار من استغلال ما تمر به ليبيا من أزمات للعبث بالمناطق الحدودية”.

وتابع أن “محاولة تغيير الديموغرافية في أي منطقة في ليبيا أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، وجاري التحقق من أنباء محاولة مصر تغيير ديموغرافية مناطق بالمنطقة الشرقية لضم مناطق إليها”، على حد قوله.

وأوضح أن “الدولة الليبية فتحت أبوابها للجميع من الدول المجاورة، سواء زيارات أو عمالة أو عمل، لذا نطالب بضرورة احترام المواطن الليبي حال سفره لهذه الدول؛ حتى لا تكون ذريعة للبعض للعبث بالعلاقات التاريخية بيننا”.