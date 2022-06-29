خلال لقائه السايح.. نورلاند: ليبيا جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، جاهزية ليبيا من الناحية الفنية للانتخابات، لافتا أن “العوائق الوحيدة المتبقية سياسية”.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.

وبحسب تغريدة السفارة الأمريكية لدى ليبيا، قال نورلاند “اجتماع اليوم مع الدكتور السايح كان تأكيدًا على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات كما يطالب بها الناخبون، والعوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي”.

وأعرب عن إشادة بلاده “بروح التوافق في المحادثات التي تُيسرها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.

ولفت نورلاند إلى أنه “لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا”.

وأشار بيان المفوضية حول الاجتماع، إلى تناوله آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية، وصولًا لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

ورافق السايح وأعضاء مجلس المفوضية، نورلاند في جولة تفقدية للاطلاع على الاستعدادات، ومستوى جاهزية المفوضية للانتخابات المقبلة، وشملت الجولة غرفة العمليات بالمفوضية، وقاعات التدريب، ومركز إدخال البيانات، ومركز الدعم والمساعدة، والمركز الإعلامي.