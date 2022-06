العباني: العمل على إيجاد حلول سياسية لن يقدم أي جديد في المشهد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والسفير الأمريكي في ليبيا يعملان على تنفيذ التوجهات والسياسات الأمريكية في ليبيا.

العباني أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن واشنطن ترغب في أن يكون المبعوث الأممي لليبيا من جنسية أمريكية، وأنها تدفع نحو تولي ستيفاني المهمة.

وأوضح أن وليامز تخرج عن المهام الموكلة لها في الوقت الراهن باعتبارها مستشارة للأمين العام، حين تنفذ السياسة الأمريكية في ليبيا وتقوم بدور المبعوث الأممي وليس المستشارة للأمين العام.

كما رأى أن العمل على إيجاد الحلول السياسية لن يقدم أي جديد في المشهد، باعتبار أن الأمر يدار من خلال القوة المهيمنة على الأرض.

وفيما يتعلق بلقاء خالد المشري، وعقيلة صالح، علق موضحًا: “ما ينتج عن اللقاء حال التوافق يشوبه الشك، كون المجلس الأعلى للدولة غير شرعي، انتهت شرعيته بانتهاء اتفاق الصخيرات عام 2017، ما يعني أن كل ما يترتب على الاجتماع يمكن الطعن في شرعيته”.

