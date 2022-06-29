السفير الأمريكي: العوائق المتبقية لإجراء الانتخابات في ليبيا ذات طابع سياسي

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه اجتمع اليوم في مقر المفوضية الوطنية العليا الانتخابات مع رئيسها عماد السايح، مشيرا إلى أن الاجتماع كان تأكيدا على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات كما يطالب به الناخبون الليبيون.

وقال نورلاند، في سلسلة تغريدات، نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “العوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي”.

وأضاف “تُشيد الولايات المتحدة بروح التوافق في المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلس النواب والدولة”.

وتابع “لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا”.