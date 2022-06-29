نورلاند يبحث مع المنقوش إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس

العنوان-طرابلس

بحث مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، مع وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، سبل إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس.

وبحسب تغريدة السفارة الأمريكية لدى ليبيا بحث اللقاء أيضا السّبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا.

وقال نورلاند: “كان اجتماعنا أيضًا فرصتي الأولى لكي أقدّم لمعالي وزيرة الخارجية المنقوش جائزتها كفائزة بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة لهذا العام”.

لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، قدّم هذه الجائزة لأول مرة في حفل افتراضي في مارس الماضي.