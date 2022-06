الزغيد: أغلبية أعضاء البرلمان يرفضون بقاء ستيفاني وليامز في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن أغلبية أعضاء البرلمان يرفضون بقاء ستيفاني وليامز في ليبيا بأي شكل من الأشكال.

الزغيد لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن مشايخ القبائل والأعيان والشارع الليبي يستنكرون بقاء ستيفاني وليامز ودعم الإبقاء عليها في المشهد الليبي.

وأشار إلى أن واشنطن تسعى لبسط سيطرتها على ليبيا من أجل النفط والغاز والثروات الموجودة في أنحاء البلاد.

وشدد على أن مجلس الأمن يجب أن يعلم الرفض الشعبي لوجود وليامز في ليبيا، وأن فرضها على المشهد بهذا الشكل لن يؤدي إلا لعرقلة المشهد.

