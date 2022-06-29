السفير الأمريكي: قدّمت لـ “المنقوش” الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، وزير خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش، لتسليمها جائزة المرأة الشجاعة لعام2022.

وأوضح حساب السفارة الأمريكية على تويتر في بيان، أن السفير ناقش مع “وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية المنقوش السّبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا وآفاق إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس”.

وأوضح البيان، “كان اجتماعنا أيضًا فرصتي الأولى لكي أقدّم لوزيرة الخارجية المنقوش جائزتها كفائزة بالجائزة الدولية للمرأة الشجاعة لهذا العام”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، قد قدم هذه الجائزة لأول مرة في حفل افتراضي في مارس الماضي.