ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن شخصنة الصراع في ليبيا واختزاله بين عقيلة صالح وخالد المشري هو إهانة لمجلسي النواب والدولة.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حقيقةً أمر مخجل، هو إذن حكم الفرد، أليس هذا فحوى لقاء جنيف؟ ويبقى الغد يومًا آخر”.

