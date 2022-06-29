السفير الأمريكي: ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الثروات الليبية

صرّح السفير الأمريكي لدى ليبيا والمبعوث الشخصي لها ريتشارد نورلاند بأن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون إجراء الانتخابات ويطالبون بإدارة ثروة البلاد النفطية بشكل مسؤول.

نورلاند، وفي تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا بتويتر، قال: “في حين استمر وقف إطلاق النار والحوار، إلاّ أنه من دواعي القلق أنّ بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلاح أو اتخذت قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط الليبية”.

وأضاف: “نحن ندعم الخطوات الملموسة لإنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية من قبل أي جانب”.