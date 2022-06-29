اللافي: الجامعات الليبية ستقدم إضافة معمقة لمشروع المصالحة الوطنية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء بطرابلس، مع رؤساء الجامعات الليبية، مشروع المصالحة الوطنية، باعتبار ذلك إحدى خطوات المشاركة المجتمعية التي تنص عليها الرؤية الاستراتيجية للمشروع، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ومشاركة عدد آخر عبر تقنية “الفيديو”.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس، على أهمية دور الجامعات الليبية، في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، وتأكيد ملكيته لكل الليبيين.

وأضاف أن ذلك من خلال مساهمة الأكاديميين والباحثين في إثرائه، وتقديم الإضافة العلمية المعمقة، التي تساهم في إنجاحه، بفتح النقاش وإجراء استطلاعات الرأي المطلوبة، حول القضايا التي تتضمنها الرؤية الاستراتيجية، التي أعلنها المجلس الرئاسي خلال الأسبوع الماضي.

من جهتهم أكد رؤساء الجامعات المشاركين في الاجتماع، استعدادهم للمساهمة العلمية في إنجاز مصالحة وطنية حقيقية، تضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتستنهض الهمم، للمضي بخطوات ثابتة نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، وتتوجه بها الطاقات والكفاءات والقدرات نحو العمل والبناء، مشيدين بدور المجلس الرئاسي في توسيع دائرة المشاركة النخبوية والمجتمعية، وإشراك الأكاديميين والباحثين في هذا المشروع الوطني.