الدبيبة يُعلن إطلاق مشروع إصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيا

العنوان-طرابلس

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، المشروعات التقنية التي جرى إنجازها من وزارة الداخلية، كإصدار شهادة الحالة الجنائية إلكترونيًا، ومنظومات أخرى تخص منتسبي الوزارة.

جاء ذلك خلال حضوره رفقة وزير الداخلية خالد مازن، ورشة عمل لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تحت عنوان “التحول الرقمي بوزارة الداخلية لم يعد خيارًا”، صباح اليوم الأربعاء، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وفي بداية الورشة، قدم المركز عروضًا ضوئية للمشاريع المنفذة وأخرى جارية، تساعد في إدخال التقنية لعمل إدارات الوزارة، والجهات التابعة وأهمها جهاز المباحث الجنائية.

ووجه الدبيبة، مراكز المعلومات والتوثيق، بكافة الوزارات والجهات بضرورة التعاون للقيام بالأدوار المناطة بها، وإدخال التقنية في العمل الإداري والفني ومواكبة التطور في هذا المجال.