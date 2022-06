البيوضي: أي خيار يتجاوز استكمال العملية الانتخابية لن يفضي لحل مستدام

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إنه عمليًا لا يوجد أي أزمة بين أبناء الأمة الليبية، وهم يعيشون ذات المعاناة وبكل تفاصيلها ويضربون بعصا التفقير والتجويع والتهميش والافتراس الممنهج لموارد الثروات.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه سابقًا كان هناك حواضن مجتمعية متجذرة ولديها مبرراتها الواقعية ولم تتأخر في الدفاع عن مواقفها.

وتابع: “منذ أشهر أعيد تشكيل المشهد الليبي وفصلت النخبة تمامًا عن الشارع، ولن ينجح أي طرف في استدعاء أبناء الفقراء (بحواضنهم) للدفاع عن مصالحه بمعنى هناك إمكانية لصدام عسكري لكنه سيكون محدود التأثير، ولا يملك أرضية مجتمعية تدافع عنه كخيار”.

ولفت إلى أنه أمام هذا المشهد المعقد فإن أي خيار يتجاوز استكمال العملية الإنتخابية فإنه لن يفضي لحل مستدام، بل إن كل الأطراف المتصارعة ومن خلفها قوى دولية وإقليمية قررت الهروب للأمام، وسيدفع الفقراء ( وحدهم) الثمن مضاعفًا، وستكون مهمة المتخاذلين والمستفيدين الترويج للعبث والفوضى.

وبيّن أن الحل السلمي الوحيد هو الإحتكام لإرادة الليبيين والذهاب لصناديق الاقتراع وأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح موعد للانتخابات واستكمالها دون إبطاء أو تأخير.

