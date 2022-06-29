توفوا عطشا في الصحراء.. انتشال 20 جثة لمهاجرين غير نظاميين بالقرب من الكفرة

أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، بانتشال فرع الجهاز 20 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين قضوا جميعا عطشا في الصحراء.

وأوضح علي أنّ الجثامين وجدت على مسافة تقدر بأكثر من 310 كيلومتر جنوب الكفرة على الحدود مع التشاد، بعد تعطل سيارتهم التي كانت قادمة من تشاد إلى ليبيا، مؤكدا بأنّ الجثامين تم نقلها إلى مدينة الكفرة حيث تتم الإجراءات القانونية حيالهم ومباشرة إجراءات دفنهم.

ورجّع علي أن تكون السيارة قد تعطلت لعطل فني وسط الصحراء حيث وجدت السيارة دون حادث يذكر، مشيرا إلى أنّه أشرف على عملية الإنتشال النيابة العامة وقسم الضبط القضائي بمركز شرطة الكفرة

الجدير بالذّكر أنّ هذه الحادثة الثالثة تقع هذا العام 2022 في الصحراء الليبية، بعد حادثة العائلة السودانية التي قضت وسط الصحراء في مطلع العام.