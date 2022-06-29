الرئاسي: السفير الأمريكي أكد أهمية فتح النفط والرقابة بشفافية على الإنفاق العام

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأربعاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء الذي عقد بطرابلس، تناول ملف الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف.

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي أكد على أهمية الرقابة الليبية على الموارد الليبية وخاصة النفط، والإنفاق المتوازن والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص.

وأشاد المجلس الرئاسي وفق البيان، بجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للوصول للتوافق على قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف السياسية، لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال.

وأشار السفير الأمريكي إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستراتيجية المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي الأيام الماضية، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن نورلاند أكد دعم الملف الاقتصادي وأهمية فتح النفط والرقابة على الإنفاق العام بشكل شفاف بآلية تخدم المواطن الليبي، وبشكل متوازن.

كما أكد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد، بحسب البيان.