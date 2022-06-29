أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق يرفضون تصريحات نورلاند

العنوان – طرابلس

رفض أعضاء مجلس الدولة الداعمين للتوافق تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند التدخـل فـي كيفيـة وآلية إجراء الانتخابات.

وطالب أعضاء المجلس في بيان لهم جميع الهيئات الدبلوماسية الالتزام بالأعراف والقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي بليبيا.

وشددوا على رفضهم رهـن مـوارد ليبيا لأي دولة أجنبية بأي شكل من الأشكال بما في ذلك الألية الغامضة التي يتحدث بها البعض عـن إدارة العوائد المالية، معتبرين ذلك مساسا بالسيادة الليبية.

وحذر أعضاء المجلس المؤسسات المالية السيادية المتواطئة في هذا الشأن من أي خطوة تفضي إلى ارتهـان موارد الدولة تحت أي مسمى.

وجددوا تأكيدهم على تمسكهم بالمسار التوافقي الذي توصل إليه الليبيين عبر مؤسساتهم الشرعية من اختيار الحكومة الليبية.

واعتبر الأعضاء أن الحكومة الليبية هي الوحيدة المناط بها إدارة الموارد المالية وفق الميزانية المعتمدة من مجلس النواب الليبي وعلى المجتمع الدولي احترام إرادة الليبيين.