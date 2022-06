ليبيا – قال المحلل النفطي حسن الصديق إنّ تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط يعتبر زلزالًا في قطاع النفط.

الصديق رأى في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أن تغيير مجلس الإدارة سوف يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد وإهدار المال العام، ويعالج المشاكل التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، موضحًا أنّ القرار مطلب أساسي لجميع العاملين، حسب كلامه.

