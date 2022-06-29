«المركزي»: هناك إمكانية لرفع سقف السحب بالمصارف خاصة الواقعة خارج طرابلس

وجه مدير إدارة الإصدار “ميلود الطاهر” بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، خطابا إلى جميع المصارف ويطالبهم خلاله بضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة مع إمكانية رفع سقف السحب.

وطالب الخطاب بضرورة متابعة فروع المصارف وتزويدها بالسيولة مع إمكانية رفع سقف السحب بالأخص الفروع التي تقع خارج طرابلس.

كما طلب من المصارف سرعة التواصل مع إدارة الاصدار وأقسام الإصدار للتنسيق معها واستلام إحتياجاتهم منها، وإستلام احتياجاتها من السيولة، مؤكدا أن إدارة الإصدار على استعداد تام لنقل أي شحنات إضافية بكافة المناطق والمدن.