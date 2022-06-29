الكوني واللافي يبحثان إشكاليات إغلاق الحقول النفطية وتداعياتها مع صنع الله 

العنوان – طرابلس

بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إشكاليات إغلاق الحقول النفطية وتداعياتها.

واستعرض خلال الاجتماع أوضاع المؤسسة، والاشكاليات التي تهدد سير أعمالها، خاصة ما يتعلق بعمليات اغلاق الحقول الموظفة كورقة سياسية.

وقدم صنع الله إحاطة حول تداعيات قفل الحقول والموانئ النفطية على الإنتاج النفطي، والاقتصاد الوطني، والأمن الاجتماعي خاصة مع زيادة طرح الأحمال، بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لتوقف ضخ الغاز الطبيعي، وأثاره وانعكاساته السلبية على المواطن، ليفاقم من معاناته اليومية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطوات المجلس الرئاسي الساعية لإبعاد المؤسسة، والثروة النفطية، التي تشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني عن كافة التجاذبات السياسية.

وشدد أعضاء الرئاسي على ضرورة إيجاد آلية وطنية تسمح بتوزيع عائدات النفط بشكل عادل ومنصف لكافة القطاعات، ومناطق الوطن.