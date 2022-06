نقابة معلمي طرابلس: تأثير التغيير بالخطة الدراسية ومواعيد الدراسة يسبب خللًا كبيرًا في العملية التعليمية

ليبيا – قال رئيس نقابة معلمي طرابلس أشرف بوراوي إن تأثير التغيير في الخطة الدراسية ومواعيد الدراسة يسبب خللًا كبيرًا في العملية التعليمية.

بوراوي أشار في في تصريح لشبكة “لام” إلى أن الخطة الدراسية مرتبطة بمواعيد، والدروس التي تُعطى خلال العام الدراسي جزء كبير منها مرتبط بمنهج العام القادم.

وبيّن أن التغيير في مواعيد الامتحانات يؤثر على الطالب بالدرجة الأولى؛ لأن الامتحان النهائي يحتاج إلى استعدادات أولياء الأمور والطلبة للدراسة.

وأكد على أن الامتحانات النهائية تحتاج لتجهيز المدارس، سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية إعداد الأسئلة، وهذا العام حدثت فيه العديد من المشاكل.

