رئيس الحكومة يؤكد على أهمية المسار الدستوري خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الدولة

اجتمع رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، الأربعاء، بعدد من أعضاء مجلس الدولة، وذلك لمناقشة تطورات الوضع السياسي.

وأطلع رئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي عقده عبر تقنية الزووم، أعضاء مجلس الدولة على خطط ورؤية الحكومة، مؤكداً على ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.

وقال: “تبنت حكومتي خارطة طريق تهدف إلى حلحلة الصعوبات التي يمر بها المواطن من خلال توفير الخدمات التي أساسًا التي تدهورت لسوء البنية التحتية وتفشي الفساد المالي والإداري، وتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة”.