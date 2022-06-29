أمن بنغازي: ضبط متعاطي مخدرات بتهمة تكرار التعدي على أمه بالضرب وكسر يدها

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على شخص من مُتعاطي المواد المخدرة والهارب من السجن بعد اتهامه بضرب والدته مما تسبب بكسر يدها اليُمنى بمنطقة البركة.

وتقدمت الام المجني عليها بشكوى ضد ابنها لقسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي وأفادت بتعرضها للضرب باستمرار من قبل ابنها كونه يتعاطى حبوب الهلوسة وتسبب لها بكسر بيدها اليُمني وانه يتعمد إثارة المشاكل مع أفراد أُسرته للحصول على المال كي يتمكن من شراء حبوب الهلوسة.

وأصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب حيث تم إنتقال أعضاء التحريات والتواصل مع ذوي الشخص المطلوب للتأكيد على المعلومات وضبطه.

وبالانتقال بالمتهم إلى القسم والاستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ع.م من مواليد 1992 واعترف بما نُسب إليه، وبالتعميم عليه اتضح هروبه من السجن وانه مطلوب لدى جهاز الشرطة القضائية ومطلوب لدى مركز شُرطة البركة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.