الإسعاف والطوايء الكفرة ينتشل 20 جثة لمهاجرين قضوا عطشًا

العنوان – الكفرة

انتشل جهاز الإسعاف والطواريء في الكفرة اليوم الأربعاء 20 جثة لمهاجرين توفوا عطشا على الحدود الليبية التشادية.

وذكر مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة إبراهيم بالحسن في تصريحات صحفية أن الجثامين وجدت على مسافة تقدر بأكثر من 300 كيلومتر جنوب الكفرة على الحدود.

وأشار بالحسن إلى أن السيارة التي كانت تقلهم بقيادة ليبيان اثنان تعرضت لعطل أثناء قدومهم من تشاد إلى ليبيا.

ولفت مدير الجهاز إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مدينة الكفرة حيث تتم الإجراءات القانونية حيالهم ومباشرة إجراءات دفنهم.