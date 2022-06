القطراني يبحث دفاع الاستقرار آخر مستجدات وتطورات الوضع السياسي والأمني

ليبيا – التقى نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان علي القطراني أمس الثلاثاء بمكتبه بمدينة بنغازي وزير الدفاع أحميد حومة، وعضو مجلس النواب عن الجنوب المهدي الأعور.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة آخر مستجدات وتطورات الوضع السياسي والأمني، ومناقشة بعض الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا.

كما تم خلال هذا اللقاء الإطلاع على الأوضاع الأمنية والمعيشية في كافة مدن ومناطق الجنوب الليبي.

