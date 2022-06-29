باشاغا يؤكد لأعضاء مجلس الدولة أهمية المسار الدستوري

العنوان – سرت

أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأربعاء خلال لقائه عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أهمية المسار الدستوري.

وقال باشاغا خلال اللقاء عبر تقنية الزووم :”تبنت حكومتي خارطة طريق تهدف إلى حلحلة الصعوبات التي يمر بها المواطن”.

وأوضح رئيس الحكومة أن حلحلة الصعوبات تتم من خلال توفير الخدمات التي تدهورت لسوء البنية التحتية وتفشي الفساد المالي والإداري، وتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ونزيهة.”

وأطلع باشاغا أعضاء مجلس الدولة على خطط ورؤية الحكومة، كما أكد على ضرورة الوصول إلى توافق فيما يتعلق بالمسار الدستوري بين مجلسي النواب.

وناقش رئيس الحكومة مع أعضاء مجلس الدلو كذلك تطورات الوضع السياسي في البلاد.