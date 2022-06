حويلي: الدعوة إلى جنيف تأتي لمعالجة الأحكام الانتقالية حسب الدعوة التي جاءت لرئيس مجلس الدولة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي أن الأحكام الانتقالية تعالج فقط مسألة الانتخابات وكيفية إجرائها، وكيفية الطعون فيها.

حويلي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إنه إذا تم الاتفاق على الأحكام الانتقالية تعتبر التعديلات في مشروع الدستور قد انتهت بالكامل وهذه إضافة جيدة.

وبيّن أنه لم يطرح في القاهرة أي شيء بخصوص السلطة التنفيذية المؤقتة، وهذه السلطة إذا فعلًا يراد العمل عليها فبعد إقرار الوثيقة الدستورية يمكن أن تناقش.

وأضاف”بما أن المحكمة الدستورية معطلة فإنشاء محكمة مؤقتة للنظر في الطعون الانتخابية، اقترح مجلس الدولة 9 مستشارين من أقدم مستشاري المحكمة العليا، واقترح البرلمان 9 مستشارين من روؤساء محاكم استئناف ليبيا وهذه من الأمور التي لم يتفق عليها”،

وأشار إلى أن الدعوة إلى جنيف هي لمعالجة الأحكام الانتقالية على حسب الدعوة التي جاءت لرئيس مجلس الدولة.

