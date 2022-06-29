وليامز تعلن تأجيل مفاوضات جنيف بين عقيلة صالح والمشري حتى الخميس

العنوان – جنيف

أعلنت مستشارة الأمين العام للامم المتحدة ستيفاني وليامز اليوم الخميس تمديد مفاوضات جنيف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وتتوقع اختتامها غدا الخميس.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبدالحميد الصافي، أكد أن صالح والمشري سيوقعان اليوم الأربعاء على توافقات المسار الدستوري والوثيقة الدستورية.

وأوضح الصافي في تصريحات صحفية أن الإعلان عن التوافقات سيفرح كل الليبيين، لأنه سيُنهي الفرقة والانقسام والخلافات.

وأشار المستشار إلى أن التوافقات التي توصل لها المشري وعقيلة صالح، تشمل المناصب السيادية والوثيقة الدستورية، والتأكيد على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي حتى موعد إجراء الانتخابات.