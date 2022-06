نورلاند: من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا دون حل المواجهة بين الحكومتين المتنافستين

ليبيا – رأى السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أنه من الممكن إجراء انتخابات وطنية دون حل المواجهة بين الحكومتين المتنافستين،مشيرًا إلى أن آلية للإشراف على الإنفاق قد تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

نورلاند وفي مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء أمس الثلاثاء وترجمتها صحيفة المرصد، أعرب عن تفاؤله بأن تنهي محادثات جنيف هذا الأسبوع الأزمة، لافتًا إلى وجود طرق للمضي قدما بدون حكومة ليبية واحدة.

ورأى أنه يمكن للفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات وطنية.

وأضاف: “إن واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي جهة أن تنتج نتيجة، وإن الصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن يجتمع الفاعلون الرئيسيون ويتفاوضون على حل وسط”. وأردف: “إنه إذا لم تسفر محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا على أساس دستوري للانتخابات عن اتفاق ،فأتوقع المزيد من المفاوضات التي ستبنى على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل”. وأكد أن الولايات المتحدة وشركاء دوليين عقدوا اجتماعات مع شخصيات ليبية للتوصل إلى اتفاقات بشأن أولويات الإنفاق والشفافية ومخصصات التمويل والإشراف على كيفية استخدام الأموال. وقال: “هي بالأساس لجنة، وأنت تريد الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة”، مشيرًا إلى أنها تضم ممثلين لهيئات الرقابة الحكومية والبرلمان ووزارة المالية وغيرها. وأضاف نورلاند أن هذه الفكرة حظيت في وقت سابق بتأييد الفصائل في شرق البلاد وغربها، وأنها تتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد بأن مصالحها أُخذت بعين الاعتبار. وواصل: “إنها في الأساس لجنة وتريد الأشخاص المناسبين والمنظمات المناسبة، بما في ذلك من هيئات تدقيق الدولة والبرلمان ووزارة المالية وغيرها”، مشيرًا إلى أن هناك قبولًا من الفصائل الشرقية والغربية للفكرة، وأنها ستتطلب مشاركة واسعة حتى تشعر مختلف الاتجاهات السياسية في البلاد أنه يتم التعامل مع مصالحها. السفير الأمريكي نوه إلى أن آلية حل الخلافات المالية بشأن عائدات النفط أساسية ضرورية لإعادة توحيد البنوك المركزية، مختتمًا: “يمكن أن توفر هذه الآلية وظيفة حكومية زائفة قصيرة المدى حتى إجراء الانتخابات، لذا فكلما حدث ذلك مبكرًا كان ذلك أفضل لجميع الليبيين”.

The post نورلاند: من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا دون حل المواجهة بين الحكومتين المتنافستين first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية