الصغير: أطراف دولية تدخلت لإنقاذ المفاوضات في جنيف

أوضح عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الهادي الصغير، أن جرى التوافق تماما على شروط الترشح، خاصة ازدواج الجنسية، في جلسات القاهرة مع فريق مجلس الدولة.

الصغير، وفي تصريحات لمنصة “فواصل” الإعلامية، قال: “نستغرب فتح الملف مرة أخرى من رئيس مجلس الدولة خالد المشري في جنيف رغم التوافقات التي حدثت أمس واليوم، وهذه الخلافات تسببت في تأجيل إصدار البيان الختامي لاجتماعات جنيف ليوم غد الخميس”.

وتابع: “أطراف دولية تدخلت لإنقاذ المفاوضات، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تراجع عن مغادرة جنيف بعد تواصل من المستشارة الأممية وبعض الأطراف الدولية معه”.

وأضاف: “لا أظن أن من مصلحة أحد فشل مشاورات جنيف بين رئيسي المجلسين، ولكن الإملاءات مرفوضة أيضا”.